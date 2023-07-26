Молдавия вышлет из страны 45 сотрудников посольства России

Власти Молдавии приняли решение о высылке из страны сотрудников посольства России, включая дипломатов и технический персонал. Об этом проинформировал официальный представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Игорь Захаров.

— Суммарно страну покинут 45 представителей дипломатической миссии, — цитирует его ТАСС.

Российские дипломаты должны покинуть Молдавию до 15 августа.

В апреле Молдавия объявила персоной нон грата дипломата посольства России в Кишиневе. Как комментировал ситуацию глава МИД страны Нику Попеску, российские дипломаты допустили нарушения, пытаясь добиться въезда в республику раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов