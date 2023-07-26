Воспитанникам «Юности» показали, как работает передвижной экопост «Нижнекамскнефтехима»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Золотое правило экологии

День для воспитанников детского оздоровительного лагеря «Юность», где проводят летние каникулы дети сотрудников нижнекамского предприятия СИБУРа, начался не совсем обычно. На центральной площадке лагеря их ждала увлекательная экскурсия в мир экологии. Для этого впервые в лагерь приехал передвижной экологический пост, действующий в составе лаборатории экологического контроля «Нижнекамскнефтехима».

Необычный автомобиль, оснащенный современным аналитическим оборудованием, вызвал большой интерес у школьников, а некоторым из них посчастливилось самим запустить в работу метеостанцию, нажав на нужную кнопку, а затем увидеть на экране монитора данные о температуре воздуха, показатели влажности, атмосферного давления, а еще направление и скорость ветра.

Вопросов в адрес старшего химика лаборатории Олеси Елисеевой, которая непосредственно ведет мониторинг атмосферного воздуха, было задано немало: что такое газоанализатор, как изучается состав воздуха, какие вещества в нем находятся, в том числе и вредные, для чего нужен постоянный контроль состояния атмосферного воздуха и многие другие.

Необычный автомобиль, оснащенный современным аналитическим оборудованием, вызвал большой интерес у школьников. Фото предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Алисе Сулеймановой 11 лет. Несмотря на то, что она попала в эту смену на спортивный факультет, Алиса с большим интересом слушала рассказ экологического эксперта и, по ее признанию, впервые в жизни узнала, что есть такие специальные автомобили, которые позволяют следить за чистотой воздуха.

— Было очень интересно узнать, как работает оборудование внутри него и для чего предназначено, — это очень здорово. Я как раз перехожу в шестой класс и уверена, что эти знания мне пригодятся. На мой взгляд, экология — очень важная наука, без нее наш мир был бы сильно загрязнен, потому что именно экология ставит рамки для того, как нужно человеку вести себя в окружающей среде. Как это ни банально звучит, но нельзя мусорить — это золотое правило экологии. Важна и переработка мусора: мы должны находить новые методы переработки — это очень важный процесс, во время которого мы даем старым вещам новую жизнь.

Свое мнение о том, что сегодня является главным загрязнителем воздуха в городах, высказали и мальчишки экофакультета: это в первую очередь огромное количество автомашин, работающих на топливе. «Я бы очень хотел, чтобы все машины стали электрическими, чтобы стало меньше выбросов в атмосферу», — озвучил свое пожелание Нариман Валиев.

— Здорово, что наши юные нижнекамцы так живо интересуются экологией, охраной окружающей среды, — считает Елисеева. Думаю, такие мини-экскурсии очень важны и нужны — с их помощью мы рассказываем, что у «Нижнекамскнефтехима» есть такая специальная машина, которая помогает определять чистоту воздуха.

Вопросов в адрес старшего химика лаборатории Олеси Елисеевой, которая непосредственно ведет мониторинг атмосферного воздуха, было задано немало. Фото предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Состояние воздуха в городе — под контролем

Передвижной экопост для ведения аналитического контроля за состоянием окружающей среды был взят на вооружение «Нижнекамскнефтехимом» более пяти лет назад. Помимо этого, на территории предприятия действуют пять стационарных экопостов. Все они оснащены высокоточными приборами, способными определять наличие в воздухе около 20 различных химических веществ — от аммиака до оксида углерода, ароматических углеводородов и прочих соединений, которые могут нанести вред состоянию атмосферы.

Полученные показатели, которые каждые 15—20 минут выдают приборы эколаборатории, в режиме онлайн поступают в диспетчерскую службу компании, а также в Министерство экологии Татарстана. Контроль за состоянием воздуха как в промзоне, так и в городе специальная лаборатория ведет в круглосуточном режиме. К тому же специалисты передвижного поста проводят исследования в самых разных локациях Нижнекамска по 2—3 раза в день, работая в том числе и по заявкам горожан, если те обращаются с жалобами на неприятные запахи, отметила эксперт.

— Мы тут же оперативно приезжаем на указанную точку, проводим измерения и по показателям определяем, имеется ли превышение тех или иных загрязняющих веществ, а также виновников тех самых неприятных запахов. С помощью автоматического анализа, который проводит оборудование (и в его показатели мы, кстати, никак не можем вмешаться), мы можем доказать, что состояние воздуха в городе — под контролем, — рассказала старший химик лаборатории Олеся Елисеева.

Нариман Валиев: «Я бы очень хотел, чтобы все машины стали электрическими, чтобы стало меньше выбросов в атмосферу». Фото предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Чистота — это тоже менталитет

Охрана окружающей среды на предприятиях СИБУРа имеет первостепенное значение, впрочем, как и экологическое воспитание подрастающего поколения. Бережному отношению к природе, формированию экомышления и поведения способствуют множество специальных мероприятий, которые компания проводит в среде школьников. Поэтому вполне закономерно, что кроме творческого, инженерного и спортивного факультетов, которые действуют в каждой смене лагеря «Юность», имеется и экологический. По словам его методиста Татьяны Ершовой, цель экофакультета, объединяющего три отряда, от младших школьников до подростков 14—15 лет, — раскрыть значимость заботы об окружающей среде. Неслучайно главным цветом экофакультета был выбран белый — как олицетворение чистоты.

— Все мероприятия, которые проводятся этим летом в «Юности», обязательно имеют экологическую тематику. Это различные акции, лекции, конкурсы и многое другое. Считаю, что крайне важно показывать детям, как следует относиться к окружающему нас миру, к среде, где они живут, раскрыть для них понимание того, что чистота — это тоже менталитет, — сказала Татьяна Ершова.

На память об экскурсии каждый получил памятные подарки от компании СИБУР с экосоветами от котика Экуси. Фото предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Нижнекамскнефтехим». Реклама ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Мини-экскурсия в мир охраны окружающей среды не только пополнила багаж знаний воспитанников «Юности» — на память о ней каждый получил памятные подарки от компании СИБУР с экосоветами от котика Экуси, главного символа активистов по охране окружающей среды.

Ангелина Панченко