Новости общества

15:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани приостановят движение трамваев №1, 6, 8 в связи с заменой рельсов

14:22, 12.07.2023
В Казани приостановят движение трамваев №1, 6, 8 в связи с заменой рельсов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани временно приостановят движение трамвайных маршрутов №1, 6, 8 в связи с заменой рельсов, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Остродефектные рельсы заменят на остановке станции метро «Авиастроительная», работы проведут с 20.30 12 июля до 05.00 13 июля.

— Приносим извинения за временные неудобства и просим заранее планировать свой маршрут, — указали в пресс-службе предприятия.

До этого в Казани из-за ремонта на перекрестке улиц Зорге — Даурской приостанавливали движение трамвайного маршрута №4. Трамвай не ездил с вечера 10 июля до утра 11 июля.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоБизнесТранспорт Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также