В Казани приостановят движение трамваев №1, 6, 8 в связи с заменой рельсов
В Казани временно приостановят движение трамвайных маршрутов №1, 6, 8 в связи с заменой рельсов, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
Остродефектные рельсы заменят на остановке станции метро «Авиастроительная», работы проведут с 20.30 12 июля до 05.00 13 июля.
— Приносим извинения за временные неудобства и просим заранее планировать свой маршрут, — указали в пресс-службе предприятия.
До этого в Казани из-за ремонта на перекрестке улиц Зорге — Даурской приостанавливали движение трамвайного маршрута №4. Трамвай не ездил с вечера 10 июля до утра 11 июля.
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