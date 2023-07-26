На фестиваль «Скорлупино» в Татарстане потратят 2,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году организация и проведение Всероссийского фестиваля «Скорлупино» обойдутся в 2,5 млн рублей, выяснило «Реальное время». Профинансируют мероприятие, которое пройдет в конце июля в Пестречинском районе Татарстана, из республиканского бюджета.



На проведение фестиваля были готовы выделить 2,8 млн рублей. В ходе тендера, в котором участвовали два претендента, начальная цена снизилась на 283,1 тысячи рублей.

Фестиваль организуют в Сосновом бору села Пестрецы. В плане проведение силовых соревнований молодежных команд муниципалитетов Татарстана, «Сковородошные забеги», контактный зоопарк «Ско-ко-парк». Подготовят также ремесленные ряды и гастрономическую зону, торжественное открытие и концертную программу. На всех площадках фестиваля обеспечат фото- и видеосъемку.

Победителей соревнований молодежных команд планируют наградить сертификатами в сетевые федеральные магазины бытовой и электронной техники стоимостью 4 тысячи рублей. Всего таких подарков будет десять.

Заказчик по государственному контракту — Министерство по делам молодежи Татарстана. Займется организацией и проведением фестиваля ООО «Перспектива».

Фестиваль «Скорлупино» пройдет в седьмой раз. В этом году организаторы мероприятия решили переформатировать его и сделали акцент именно на развитии и популяризации народной культуры и традиций. На фестивале планируют установить несколько рекордов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина