«Известия»: развитие сети Maag в России приостановили до 2024 года

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова

В России новые магазины под брендами Maag, Ecru, Dub и Vilet, заменившие марки Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius группы Inditex, появятся не раньше 2024 года. Дубайский владелец этих новых торговых марок пока не принял решение о дальнейшем развитии магазинов, сообщают «Известия».

Отмечается, что собственник оценит динамику продаж, после чего примет решение о том, как будет развиваться сеть одежных магазинов в России.

К началу 2024 года компания продаст «несколько сезонных коллекций и будет понятно, на какой оборот и прибыль выходят бренды». Сейчас ретейлер сталкивается со сложностями в логистике, как и другие торговцы, что чревато низкими оборотами.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Реальное время» писало, что в казанском ТЦ «Мега» за последнее время уже открылись магазины Maag, English home, Dub, Vilet и Ecru. В скором времени там откроется еще один магазин самарского бренда женской одежды LIME.



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Айрат Назипов