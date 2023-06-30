В казанских ТЦ откроются новые магазины российских брендов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

После ухода западных брендов с российского рынка, торговые центры на время опустели. Однако совсем скоро российские ретейлеры и производители дружественных стран включились в активную борьбу за покупателей в торговых центрах.

К концу прошлого года доля брендов, объявивших о прекращении деятельности в России, составила 37%, о реструктуризации заявил 41% компаний, еще 21,3% ретейлеров приостановили свой бизнес.

В скором времени в «Меге» откроется еще один магазин самарского бренда женской одежды LIME. А за последнее время уже открылись магазины English home, Maag, Dub, Vilet и Ecru. В этом году также запланировано открытие нескольких магазинов, например, Ralf Ringer, Lime, Savage, Henderson.

Кроме того, компания «Спортмастер» запускает в Казани обновленный формат гипермаркета, а также увеличивает свою площадь почти на 20%.

Фото: realnoevremya.ru

Новые магазины будут сочетать в себе PRO-сервис, более широкий выбор товаров и консультации известных спортсменов. Сегодня у компании более 450 магазинов, на долю которых приходится 25% отечественного рынка спорттоваров.



Также в ближайшее время в России вновь заработают универмаги «Стокманн» финского бренда — первый несколько дней назад уже открылся в Москве, до конца года в планах — Санкт-Петербург.

Обратим внимание, что посещаемость в татарстанских моллах в апреле — мае оказалась выше прошлогодней на 21%. Подробнее о том, как российские бренды и производители из дружественных стран постепенно начали занимать нишу ушедших брендов — читайте в материале «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова