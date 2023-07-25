В Татарстане наградили лучших следователей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Следственный отдел по Альметьевску признан лучшим следственным подразделением в Татарстане по итогам второго квартала 2023 года. Награды отличившимся вручил руководитель управления Валерий Липский.

Лучшим следователем территориального следственного отдела признали следователя по особо важным делам того же отдела Эмиля Султанова, а лучшим следователем отдела по расследованию особо важных дел стала следователь третьего отдела по расследованию особо важных дел Таслия Хасаншина.

Помимо этого, диплом Следственного комитета России за второе место в ежегодном образовательном проекте «Моя будущая профессия — следователь» и за участие в образовательном проекте «Патриоты Отечества» руководитель управления вручил выпускнице кадетского класса казанской средней общеобразовательной школы №169 Полине Бердниковой.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За первое полугодие 2023 года в следственном управлении Следкома России по Татарстану было возбуждено 2 451 уголовное дело. Окончено расследование 105 преступлений прошлых лет по 55 уголовным делам.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов