В Казани повысилась рождаемость — с начала года в городе на свет появились 9,2 тысячи детей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В первом полугодии 2023-го в Казани родились 9,2 тысячи детей. Это на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, приводит данные Управление ЗАГС города.

Среди новорожденных — 4 801 мальчик и 4 399 девочек. Всего с начала года родились 133 двойни и одна тройня.

Первым по счету в семье ребенком стали 3 945 новорожденных, вторым — 3 240, третьим — 1 499, четвертым и более — 516.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Казани в 2022 году родились 18,7 тысячи детей. Это на 8,8% меньше, чем в 2021-м, когда на свет появилось 21,5 тысячи новорожденных. Среди мальчиков самыми популярными именами в прошлом году стали Амир, Карим, Марк, среди девочек — Амина, Ясмина, София.



Напомним, Татарстан в 2022 году удержал лидерство среди регионов ПФО по числу родившихся детей. Здесь республика опередила другие регионы ПФО как по абсолютному количеству, так и в расчете на тысячу населения.



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Айрат Назипов