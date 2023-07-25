В Татарстане автомобиль столкнулся с тепловозом — водитель легковушки уснул

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вблизи платформы «13 км» на перегоне станций Аккуль — Ялан Куйбышевской железной дороги в Лениногорском районе Татарстана легковой автомобиль Renault столкнулся с тепловозом на нерегулируемом железнодорожном переезде, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.



Водитель уснул за рулем и проехал на запрещающий сигнал светофора. Схода подвижного состава не произошло. Автомобиль получил незначительные повреждения. Сам водитель получил ушибы, но отказался от госпитализации.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

В январе Татарская транспортная прокуратура проводила проверку после столкновения автомобиля с электропоездом 8 января на переезде в Высокогорском районе Татарстана.

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Маргарита Головатенко