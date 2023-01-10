В Татарстане проверяют обстоятельства столкновения автомобиля с электропоездом на переезде

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарская транспортная прокуратура выяснит обстоятельства столкновения автомобиля с электропоездом на переезде в Высокогорском районе Татарстана, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.



По предварительным данным, авария случилась вечером 8 января на железнодорожном переезде около станции Высокая Гора Горьковской железной дороги. Автомобиль столкнулся с электропоездом, следовавшим по маршруту Кизнер — Казань.

Поезд зацепил машину по касательной и не получил серьезных повреждений, не пострадал и водитель автомобиля. Переезд оборудован автоматической сигнализацией и шлагбаумом, обстоятельства случившегося выясняются.

В январе Татарская транспортная прокуратура начала проверку безопасности полетов из-за самолета, который совершил вынужденную посадку в Казани. Речь идет о воздушном судне, которое выполняло рейс №1070 по маршруту Казань — Екатеринбург. По предварительным данным, командир судна, принадлежащего авиакомпании Red Wings, принял решение о возврате и посадке самолета в аэропорту Казань, так как после взлета не убралось шасси. Посадка прошла благополучно.

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Маргарита Головатенко