Начался суд над майнерами из казанской подземки

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани начался процесс над экс-сотрудниками «Метроэлектротранса», которые использовали подстанцию метро для майнинга криптовалюты. Вину в злоупотреблении полномочиями бывший главный инженер Алексей Смирнов и действующий глава службы энергохозяйства наземного транспорта Антон Шкабердин не отрицают, передает из суда журналист «Реального времени».



По версии обвинения, эти руководители злоупотребляли полномочиями с марта по май 2021 года, когда приобрели для 25 единиц оборудования для будущей криптовалютной фермы, установили его на тяговой подстанции №7 МУП «Метроэлектротранс» и подключили к ее мощностям.

Как сообщила суду старший помощник прокурора Вахитовского района Казани Татьяна Маслова, еще в конце февраля 2021 года Шкаберин в Набережных Челнах получил предложение от своего знакомого Николаева — установить оборудование и заняться майнингом. Далее Шкаберин, по версии силовиков, вступил в сговор со Смирновым, после чего — не позднее 24 марта 2021 года — они передали 360 тысяч рублей на покупку техники Николаеву, не осведомленному о преступном умысле. Последний 25 марта приобрел для казанцев оборудование на сумму 450 тысяч, вложив в дело майнинга и свою долю.

Много ли намайнили фигуранты — силовики ранее не сообщали. Ущерб МУП от несанкционированного подключения и потребления электричества оценен в 560 тысяч рублей. На старте расследования этого дела в СК сообщали о меньшей сумме — 352 тысячах рублей.