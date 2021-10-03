На фестивале в Скорлупино съели рекордный для Татарстана торт весом в 450 кг

На крупнейшем фестивале в России, посвященном яйцу, который прошел в деревне Скорлупино Пестречинского района Татарстана, съели рекордный для республики торт весом в 450 кг и выпили травяной чай из специально сделанного самовара — тоже рекордно большого, 200-литрового. Торт был тематически украшен изображениями куриц, сидящих в гнездах.

Юбилейный, пятый фестиваль в Скорлупино прошел 2 октября. Среди высоких гостей на нем присутствовал министр молодежи Татарстана Тимур Сулейманов. Программа «Скорлупино-20212» была, как обычно, богатой: зрителей развлекали ходулисты и аниматоры, для них были подготовлены тематические фотозоны и проводились многочисленные интерактивные развлечения.

Гости могли участвовать в «сковородошных забегах», проходить кулинарные и ремесленные мастер-классы (например, учились варить яйца желтком наружу), угощаться национальными кушаньями и блинами. Во время яичного чемпионата (эстафеты и забеги с реквизитом в виде яиц) можно было зарабатывать «ско-кеш» и обменивать его в сувенирной лавке на милые мелочи. А на ярмарке мастера из 10 регионов России предложили самую разнообразную продукцию.

Напомним, юбилейный, пятый фестиваль в Скорлупино должен был состояться в 2020 году, но был отменен из-за пандемии коронавируса.



Людмила Губаева