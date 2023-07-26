Россияне в этом году оформили больше страховых полисов для путешественников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Этим летом самые крупные страховые выплаты составили: 200 тыс. рублей (по уходу из жизни в результате коронавируса); 170 тыс. рублей (инфаркт на отдыхе) и 134 тыс. рублей (перелом плечевой кости). Об этом сообщает «Афанасий бизнес», ссылаясь на данные «Росгосстраха».

— В этом году уже в начале лета этого года клиенты оформили на 5% больше полисов для путешественников по России, чем за все лето прошлого года. Это связано с тем, что все больше россиян стали не просто ездить в командировки или в гости к родственникам по родной стране, а действительно путешествовать. И соответственно, они хотят сделать отпуск более комфортным, заботясь в том числе и о страховании на случай непредвиденных событий, — пояснила заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании «Росгосстрах» Ольга Купцова.

За первое полугодие 2023 года средняя стоимость оказанной медицинской помощи по полисам путешественников составила $188 на одного человека по амбулаторным случаям и $2,5 тысячи на человека по стационарным. Эксперты пояснили, что для поездок за пределы России страховая сумма устанавливается в размере, определенном исходя из требований, предъявляемых государством, которое собирается посетить клиент.

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Елизавета Пуншева