Сегодня в Казани ожидаются дождь, гроза и до +27 градусов

В среду, 26 июля, в Казани ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременный дождь и гроза, прогнозируют в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +25 до +27 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +24 до +29°С.



Также в Казани прогнозируется юго-западный ветер порывами 5—10 м/с. При грозе он может усиливаться до 15—20 м/с.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Татарстане потеплеет до +35 градусов. Жара сохранится в республике как минимум до конца этой недели.



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Татьяна Демина