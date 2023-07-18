За неделю коронавирусом заболели 59 татарстанцев

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане с 10 по 16 июля коронавирус выявили у 59 человек. Всего в республике с начала пандемии зафиксировали 206 478 случаев COVID-19, информирует федеральный оперштаб.

За неделю госпитализировали 23 жителя республики. За это же время от коронавируса выздоровели 145 человек. Всего за три года вылечились 204 142 человека.

Новых случаев смерти от COVID-19 в республике за неделю не зарегистрировано. Всего от коронавируса умерли 2 010 татарстанцев.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, с 3 по 9 июля в Татарстане коронавирус подтвердился у 63 человек. Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов