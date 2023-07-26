Четверть казанцев считают зарплату депутатов неоправданно высокой

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Четверть казанцев считают, что зарплата депутатов неоправданно высокая. По мнению еще 15%, неоправданно много получают госслужащие. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob.

Кроме того, жители столицы Татарстана назвали переоцененным труд менеджеров различных отраслей (10%), руководителей (9%), сотрудников IT-сферы (7%) и футболистов (6%). Еще 5% назвали неоправданно высокими доходы артистов, а 3% — блогеров.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Лишь 3% горожан напомнили, что любая работа должна хорошо оплачиваться. О неоправданно высоких зарплатах чиновников, руководителей и айтишников чаще говорили мужчины. Женщины считают переоцененным труд футболистов и блогеров.

Напомним, каждый пятый сотрудник в Казани (19%), став начальником, повысил бы зарплату. Причем, заняв место руководителя, такое решение бы приняли в основном мужчины. Женщины же начали бы с четкого разграничения обязанностей.

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Елизавета Пуншева