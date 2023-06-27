Бугульминский суд отказался рассматривать дело замглавы исполкома района

Существенные процессуальные нарушения обнаружил Бугульминский горсуд в уголовном деле 59-летнего замруководителя исполкома района Вахита Гарафутдинова и учредителя ООО «Эколог» Наиля Фазлиева. В итоге на третьем заседании по делу судом принято решение о возврате дела прокурору.



Как утверждают источники «Реального времени», в ходе процесса суд пришел к выводу о расхождении текста постановлений о привлечении в качестве обвиняемого с обвинительным заключением по делу. Прокуратура уже обжаловала решение о возврате дела.

Фото: Гарафутдинов в правом верхнем углу. realnoevremya.ru

Напомним, Гарафутдинова отдали под суд по обвинению в получении взятки, двух служебных подлогах, двух мошенничествах в сговоре с Фазлиевым и халатности. Предпринимателю кроме двух афер вменяют еще дачу взятки.

По версии СК и прокуратуры, в 2015—2018 годах чиновник Гарафутдинов получил от коммерсанта Фазлиева взятку в 450 тысяч рублей за внесение в официальные документы заведомо ложных сведений о расценках и объемах работ при строительстве очистных сооружений в двух поселках района, что позволило совершить хищение 11,9 млн рублей по двум муниципальным контрактам.

Фото: realnoevremya.ru

Также следователи считают, что бездействие замглавы исполкома в 2021-м через год обернулось причинением тяжкого вреда здоровью ребенка. Гарафутдинов знал, что во дворе многоквартирного дома по улице Гафиатуллина есть заброшенная постройка, но не предпринял действий для оценки ее безопасности и демонтажа, вместо этого подписал акт о соответствии смете выполненных работ по комплексному благоустройству дворовых территорий. А 25 июля 2022 года на игравшего рядом с заброшенным зданием 6-летнего мальчика обрушилась кирпичная стена. Он получил черепно-мозговую травму. И это дело попало на контроль к главе СКР Александру Бастрыкину.



Обвиняемый чиновник вину не признает. В суде его интересы представляли трое адвокатов. На старте расследования Гарафутдинова заключили в СИЗО, но позже суд заменил эту меру пресечения домашним арестом. Фазлиев вину признает частично.