За падение стены на ребенка и взятку в суде ответит замглавы исполкома Бугульмы

Сегодня Следком по Татарстану сообщил о завершении следствия по уголовному делу 59-летнего замруководителя исполкома Бугульминского района Вахита Гарафутдинова. Его дело направлено в суд по четырем статьям — мошенничество, получение взятки, служебный подлог и халатность, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе силового ведомства.



Под суд Гарафутдинов пойдет вместе с директором и учредителем ООО «Эколог» Наилем Фазлиевым, которому вменяют дачу взятки и мошенничество.

По версии следствия, в 2015—2018 годах чиновник получил от коммерсанта взятку в 450 тысяч рублей за внесение в официальные документы заведомо ложных сведений о расценках и объемах работ при строительстве очистных сооружений в двух поселках района, причинив бюджету ущерб на сумму более 11,9 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Также следователи считают, что бездействие замглавы исполкома в 2021-м через год обернулось причинением тяжкого вреда здоровью ребенка. 25 июля 2022 года на игравшего рядом с заброшенным зданием 6-летнего мальчика обрушилась кирпичная стена. Он получил черепно-мозговую травму. Расследование обстоятельств этой истории тогда взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Гарафутдинов знал, что во дворе многоквартирного дома по улице Гафиатуллина есть заброшенная постройка, но не предпринял действий для оценки ее безопасности и демонтажа, вместо этого подписал акт о соответствии смете выполненных работ по комплексному благоустройству дворовых территорий, полагают в СК.

Обвиняемый руководитель вину не признает. На старте расследования его заключили в СИЗО, но позже суд заменил эту меру пресечения домашним арестом.