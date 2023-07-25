Курс евро опустился ниже ста рублей впервые с 14 июля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 100 рублей. Это произошло впервые с 14 июля, следует из данных валютных торгов.

На 7.04 курс валюты опустился на 53,5 копейки и находился на уровне 99,96 рубля.

К 7.24 евро, снизившись на 40 копеек, торговался на уровне 100,10 рубля. Что касается доллара, он составлял 90,38 рубля, а юань — 12,6 рубля.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В начале июля курсы доллара и евро за одни сутки выросли более чем на 2 рубля. Произошло это впервые с марта 2022 года. Обе валюты достигли своих критических отметок утром 5 июля. Опрошенные «Реальным временем» экономисты связывают рост валюты с оттоком капитала из России и прогнозируют рост цен на импортные товары, однако резкого скачка ждать не стоит. Детали — в нашем материале.

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Елизавета Пуншева