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Нижнекамский «Нефтехимик» минимально уступил «Алании» в матче Первой лиги

20:07, 24.07.2023 1
Нижнекамский «Нефтехимик» минимально уступил «Алании» в матче Первой лиги
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Футбольный клуб «Нефтехимик» проиграл на выезде владикавказской «Алании» в матче 2-го тура Первой лиги. Нижнекамская команда уступила со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил форвард хозяев Ислам Машуков. Он отличился на 45-й минуте игры.

В предыдущем матче подопечные Кирилла Новикова обыграли ФК «Волгарь» из Астрахани. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Нефтехимика».

В минувшие выходные казанский «Рубин» сыграл вничью с московским «Локомотивом» в первом матче сезона Премьер-лиги. Обе команды забили по два гола и не смогли выявить победителя встречи.

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Айрат Назипов
СпортФутбол Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 24 июл
    Для команды, которая в каждое межсезонье теряет много перспективных игроков, вполне приемлемый результат.
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