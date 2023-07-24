Нижнекамский «Нефтехимик» минимально уступил «Алании» в матче Первой лиги
Футбольный клуб «Нефтехимик» проиграл на выезде владикавказской «Алании» в матче 2-го тура Первой лиги. Нижнекамская команда уступила со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил форвард хозяев Ислам Машуков. Он отличился на 45-й минуте игры.
В предыдущем матче подопечные Кирилла Новикова обыграли ФК «Волгарь» из Астрахани. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Нефтехимика».
В минувшие выходные казанский «Рубин» сыграл вничью с московским «Локомотивом» в первом матче сезона Премьер-лиги. Обе команды забили по два гола и не смогли выявить победителя встречи.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии