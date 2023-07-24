Рустам Минниханов обсудил с главами ПФО пути решения задач в сфере ОПК

Фото: realnoevremya.ru предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов по видео-конференц-связи принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе. Заседание прошло в Нижнем Новгороде, его провел полпред президента России в ПФО Игорь Комаров, сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

На встрече обсуждались вопросы реализации мер и координации деятельности органов власти в решении задач по обеспечению бесперебойного функционирования предприятий оборонно-промышленного комплекса в Приволжском федеральном округе.

В заседании приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты России Магомед Абдулхалимов, заместители министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных и Кирилл Лысогорский, главы регионов округа, руководство Генеральной прокуратуры России по ПФО, представители научного и делового сообщества.

realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Игорь Комаров обозначил основные направления, по которым органы власти в регионах округа могут и должны оказать содействие и поддержку предприятиям ОПК. В их числе помощь, связанная с технологическим присоединением к объектам инфраструктуры, получением разрешений на строительство и вводом объектов в эксплуатацию; оказание содействия в реализации инвестиционных проектов.

Заместитель полпреда, руководитель рабочей группы по вопросам обеспечения бесперебойного и безопасного функционирования предприятий ОПК в ПФО Алексей Кузьмицкий проинформировал о концептуальных подходах и основных направлениях работы окружной группы и обозначил ключевые приоритеты по решению задач содействия производственной деятельности, кадрового обеспечения и социальной поддержки работников предприятий ОПК в округе.

В мае раис Татарстана обратился к руководителям предприятий республики. Он напомнил, что, согласно поручению президента России, ключевая задача ОПК — обеспечение всех подразделений вооружением, техникой, снаряжением и боеприпасами «хорошего качества и в короткие сроки».

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Айрат Назипов