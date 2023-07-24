«По факту у нас снижение цены»: в Минтрансе России высказались о стоимости авиабилетов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Удорожание авиабилетов происходит в пределах инфляции, а с учетом распродаж фактическая стоимость билетов в России снижается. Такое заявление сделал замминистра транспорта Игорь Чалик.

— Существует две методики мониторинга: это, что называется, назад, когда по факту, и вперед. Вперед мы видим некое удорожание, но практика показывает, что по факту удорожание, если и происходит, то в пределах инфляции. По факту получается, когда проходит время, цены снижаются, начинаются распродажи. По факту у нас снижение цены, — цитирует его «РИА Новости».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В апреле в Росавиации призвали не допускать необоснованного роста стоимости авиабилетов. Авиакомпаниям рекомендовали провести анализ тарифообразования на каждом маршруте, с тем чтобы стоимость авиаперевозок сохраняла уровень доступности для россиян.

Две недели назад Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и ее территориальные органы совместно с Генпрокуратурой начали проводить проверки российских авиакомпаний и аэропортов. Сотрудники ведомств проверяли формирование перевозчиками цен на авиабилеты, а также установление и применение тарифов и сборов за обслуживание воздушных судов в аэропортах. Проверки прошли и в Татарстане.

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Айрат Назипов