Казанские полицейские задержали двух человек после потасовки с водителем эвакуатора

В Казани полиция изучает детали нападения на водителя эвакуатора. Инцидент произошел на улице Разведчика Ахмерова.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани, все началось с того, что водитель автомобиля Nissan Qashqai припарковал свою машину с нарушением ПДД. Ее забрал эвакуатор. В момент, когда он начал движение, подбежали двое мужчин. Между водителем эвакуатора и ними возник конфликт, переросший в потасовку.

— Двое мужчин были задержаны и доставлены в отдел полиции. В отношении водителя легкового автомобиля был составлен административный материал по ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», — рассказали в УМВД.

realnoevremya.ru (архив)

Также задержанные повредили эвакуатор. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, в октябре Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» (ч. 2 ст. 318 УК РФ) после нападения на сотрудника Госкомитета республики по биоресурсам. Следствие установило, что вечером 3 сентября гражданин после ссоры с руководителем районного (межрайонного) отдела комитета начал душить его. Инспектор получил телесные повреждения.



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Айрат Назипов