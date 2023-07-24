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Двух челнинцев задержали при попытке доставить телефоны в колонию с помощью квадрокоптера

15:38, 24.07.2023 1
Двух челнинцев задержали при попытке доставить телефоны в колонию с помощью квадрокоптера
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Два жителя Набережных Челнов пытались доставить в исправительную колонию два телефона с помощью квадрокоптера. Их задержали, сообщает пресс-служба Управления ФСИН по Татарстану.

Доставку запрещенных предметов пресекли на прилегающей к менделеевской ИК-10 территории. Нарушителей задержали полицейские совместно с сотрудниками оперативного отдела и отдела безопасности колонии.

Материалы по факту допущенного гражданами правонарушения направлены в суд.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Весной в Татарстане пресекли попытку доставки крупной партии наркотиков в ИК-5. Запрещенные вещества обнаружили во время досмотра передачи от матери к сыну, отбывающему наказание.

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Татьяна Демина
Происшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:43
    изобретательно) о на что они рассчитывали? Что их не заметят?
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