Двух челнинцев задержали при попытке доставить телефоны в колонию с помощью квадрокоптера

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Два жителя Набережных Челнов пытались доставить в исправительную колонию два телефона с помощью квадрокоптера. Их задержали, сообщает пресс-служба Управления ФСИН по Татарстану.

Доставку запрещенных предметов пресекли на прилегающей к менделеевской ИК-10 территории. Нарушителей задержали полицейские совместно с сотрудниками оперативного отдела и отдела безопасности колонии.



Материалы по факту допущенного гражданами правонарушения направлены в суд.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Весной в Татарстане пресекли попытку доставки крупной партии наркотиков в ИК-5. Запрещенные вещества обнаружили во время досмотра передачи от матери к сыну, отбывающему наказание.



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Татьяна Демина