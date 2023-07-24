Двух челнинцев задержали при попытке доставить телефоны в колонию с помощью квадрокоптера
Два жителя Набережных Челнов пытались доставить в исправительную колонию два телефона с помощью квадрокоптера. Их задержали, сообщает пресс-служба Управления ФСИН по Татарстану.
Доставку запрещенных предметов пресекли на прилегающей к менделеевской ИК-10 территории. Нарушителей задержали полицейские совместно с сотрудниками оперативного отдела и отдела безопасности колонии.
Материалы по факту допущенного гражданами правонарушения направлены в суд.
Весной в Татарстане пресекли попытку доставки крупной партии наркотиков в ИК-5. Запрещенные вещества обнаружили во время досмотра передачи от матери к сыну, отбывающему наказание.
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