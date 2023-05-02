В Татарстане предотвратили доставку крупной партии наркотиков в колонию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сотрудники УФСИН пресекли попытку доставки крупной партии наркотиков в колонию ИК-5, сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.



Наркотик обнаружили во время досмотра передачи от матери к сыну, отбывающему наказание. Сотрудники УФСИН изъяли шариковый дезодорант. В его пластиковом футляре находился сверток с гашишем массой 38,35 грамма.

Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ. Проводится проверка.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце апреля в Татарстане задержали наркокурьера из Москвы с 1 кг «синтетики». Москвич нашел работу в одной из социальных сетей — работодателю требовался водитель за хорошую оплату. Наниматель, с которым задержанный связался, предложил ему доставить партию запрещенки из Московской области в Уфу, за что он обещал заплатить 50 тысяч рублей. Сначала водитель приехал в Балашиху, где по имеющимся координатам забрал «товар», а затем спрятал его в автомобиль и отправился в путь.

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Маргарита Головатенко