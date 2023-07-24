«Роскосмос» предложил БРИКС создать свой модуль для станции РОС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россия предложила БРИКС создать отдельный специализированный модуль для российской орбитальной станции (РОС), на которой страны объединения могли бы проводить свои научные исследования, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.



По словам Борисова, рассчитывается, что модуль в составе РОС позволит странам БРИКС «использовать возможности низкой околоземной орбиты для реализации своих национальных космических программ», сообщает «РИА Новости».

Ранее Борисов сообщал, что Россия предлагает участие в проекте РОС и создание национальных модулей для этой станции африканским странам. Позднее он уточнил, что Россия открыта для сотрудничества не только с африканскими странами.

Полностью завершить формирование Российской орбитальной станции (РОС) планируется к 2032 году. Сейчас орбитальная группировка России насчитывает 225 спутников.

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Маргарита Головатенко