В Татарстане обнаружили 1,5 тысячи га земель под строительство

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане выявили более 1,5 тысячи гектаров дополнительной земли для строительства — всего 1 183 таких участка. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по республике.



Количество вовлеченных участков составило 55, они расположены на площади 245,3 гектара. Из них 48 предназначены для индивидуального жилищного строительства, семь участков — для возведения многоквартирных домов.

В июле этого года выявили 882 участка общей площадью более 1 тыс. га, предназначенных для предоставления многодетным семьям. Они расположены на территориях 40 муниципалитетов Татарстана.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Восемь территорий в 51,7 га предназначены для жилищного строительства, находятся в Апастовском, Заинском, Камско-Устьинском, Лениногорском, Пестречинском и Тюлячинском районах.



По итогам июня 2023 года татарстанцы заключили 9 476 сделок купли-продажи земельных участков. Из них 1 689 — в Казани. 10 050 сделок заключены по купле-продаже жилья. В мае эта цифра составляла 9 077.



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Маргарита Головатенко