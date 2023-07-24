В Татарстане подняли на стапельную площадку первые блоки пролетного строения моста через Каму

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане первые три блока пролетного строения моста через реку Каму на первом этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов подняли на стапельную площадку, на которой предстоит укрупнить металлические блоки. Длина одного металлического блока — 12 метров, а масса — 82 тонны, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».



Части пролетного строения соберут в единую цельнометаллическую равнопрочную конструкцию с помощью сварочных работ. Для сборки одного блока мостостроителям предстоит сварить 150 метров стыковых швов первой категории. А для сборки всего пролетного строения из 130 блоков массой около 11 тыс. тонн предстоит выполнить более 20 км швов.

На участке мостового перехода завершают монтаж стапельной площадки, готовность — 85%. Осталось установить одну временную опору и собрать один пролет. Основная работа сосредоточена на устройстве фундамента русловых опор.

На русловых опорах ведутся работы по устройству буронабивных свай, ростверков и тел опор. На второй опоре мостостроители устраивают временный причал и контрбанкет — насыпной грунт у основания откоса насыпи для увеличения устойчивости ее откоса. После завершения выемки на правобережном подходе к мосту специалисты приступят к сооружению первой опоры.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Рабочие проводили укрупненную сборку металлических блоков пролетного строения моста в конце июня. Тогда же устраивались русловые опоры. В конце мая на шести мостовых сооружениях обхода Нижнекамска и Набережных Челнов завершили устройство монолитной плиты пролетного строения



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Маргарита Головатенко