На шести мостовых сооружениях обхода Нижнекамска и Челнов завершили устройство монолитной плиты пролета

Фото: пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодора»

На шести мостовых сооружениях обхода Нижнекамска и Набережных Челнов завершено устройство монолитной плиты пролетного строения. Речь идет о мостах через реки Аланка, Аштылга, ручье Васильев, искусственных сооружениях на ПК 508 и ПК 511, а также путепроводе в районе села Шингальчи, сообщает пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодора».

На монолитную плиту уложат гидроизоляцию, которая должна защитить конструкции от коррозии. В августе — сентябре дорожники приступят к укладке покрытия из асфальтобетона. Оно будет двухслойным, нижний слой покрытия выполнят из литого, а верхний — из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Всего на участке протяженностью 23,7 км предусмотрено строительство восьми мостов разной длины от 48 до 308 метров и двух путепроводов. На мосту через реку Клятлинка мостостроители еще устраивают монолитную плиту пролетного строения. Металлическую конструкцию пролетного строения монтируют на мосту через реку Авлашка, там уже собрано 840 тонн конструкции из 1 652 тонн, предусмотренных проектом. А на участке строительства моста через реку Тимерсу специалисты возводят опоры и монтируют балки пролетного строения.

Фото: пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодора»

На путепроводе в составе транспортной развязки на пересечении с региональной дорогой Набережные Челны — Альметьевск ведутся работы по устройству монолитных ростверков, стоек, ригелей на пяти опорах, мостовики готовятся к монтажу балок.

Сейчас общая техническая готовность мостовых сооружений на втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов составляет около 65%.

Проект обхода Нижнекамска и Набережных Челнов включает в себя строительство четырехполосной автодороги IБ категории, 10 мостов, 5 транспортных развязок, 11 путепроводов и 5 пересечений на разных уровнях. Строительство разделено на три этапа. Для обеспечения безопасности движения на транспортных развязках установят электроосвещение, для исключения выездов на встречную полосу движения транспортные потоки разделят металлическим двухсторонним барьерным ограждением. Общая протяженность обхода составит 81 км.

В начале мая на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов завершили устройство опор путепровода возле поселка Комсомолец. Путепровод возводят над региональной автодорогой Новотроицкое — Комсомолец на третьем этапе обхода, его протяженность — 67 метров.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов