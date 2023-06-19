В Татарстане начали собирать пролетное строение моста через Каму

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Мост протяженностью 1,3 км строят на первом этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Рабочие начали укрупненную сборку металлических блоков пролетного строения моста, рассказали в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Сейчас строители собирают первый блок длиной 12 метров и массой 82 тонны. Всего специалистам предстоит собрать 130 блоков общей массой около 11 тысяч тонн. Это металлоконструкции индивидуального проектирования, которые разрабатывались именно для этого моста. В дальнейшем укрупненные блоки поднимут на стапельную площадку, затем пролетное строение соберут в единую цельнометаллическую конструкцию и надвинут на русловые опоры. Операция по надвижке начнется в августе этого года.

На объекте ведутся работы не только по укрупнительной сборке металлических блоков и монтажу стапельной площадки. Основная работа сосредоточена на устройстве русловых опор. В работе у мостовиков уже шесть русловых опор из семи, предусмотренных проектом. Сейчас на русловых опорах ведутся работы по погружению трубошпунта — металлической конструкции, которая закладывается в целях удержания грунта и предназначена для обеспечения безопасности в процессе строительных работ, устройству буронабивных свай, ростверков и тел опор.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На пятнадцати опорах эстакадной части полностью завершены работы по устройству ростверков. На двенадцати выполнены работы по устройству стоек эстакадной части, и на двух опорах приступили к устройству ригелей. На трех опорах идут работы по армированию и бетонированию стоек опор. Техническая готовность эстакадных опор составляет 50%.

В конце мая сообщалось, что на шести мостовых сооружениях обхода Нижнекамска и Набережных Челнов завершили устройство монолитной плиты пролетного строения. Речь шла о мостах через реки Аланка, Аштылга, ручей Васильев, искусственных сооружениях на ПК 508 и ПК 511, а также путепроводе в районе села Шингальчи.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов