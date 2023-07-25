Специалисты рассказали о профилактике и лечении гепатита С

Гепатит С в среднем возникает у трех человек из четырех. У каждого четвертого заболевание проходит самостоятельно, и часто человек узнает об этом случайно, спустя много лет, сообщили специалисты Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мордовии «Известиям Мордовии».

— В большинстве случаев гепатит С протекает скрыто. Инфицированный человек хорошо чувствует себя на протяжении длительного времени. Если хронический гепатит С остается не выявленным на протяжении многих лет и заболевание доходит до стадии цирроза печени, то возникают более серьезные симптомы: снижение массы тела, накопление свободной жидкости в брюшной полости (асцит), кровотечение из вен пищевода, нарушения функции мозга (энцефалопатия), — подчеркивают медики.

По их словам, для профилактики заболевания необходимо пользоваться только личными средствами гигиены и регулярно сдавать анализы. Кроме того, наносить татуировки, пирсинг или делать косметические операции стоит исключительно в сертифицированных заведениях.

— Гепатит С уже многие годы является излечимым заболеванием, — успокаивают специалисты. — Прием курса специальных противовирусных препаратов приводит к полному удалению (элиминации) вируса из организма человека и выздоровлению от гепатита С. Но важно помнить: лечение гепатита С имеет много особенностей, поэтому назначать препараты должен только врач. Человек, который успешно вылечился от гепатита С, не может заразить других людей.

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Елизавета Пуншева