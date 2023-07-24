В Советском районе Казани работы по программе «Наш двор» выполнены почти на 70%

Фото: realnoevremya.ru/Александр Артемьев (архив)

В Советском районе Казани план работ по республиканской программе «Наш двор» на 2023 год выполнен почти на 70%. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил глава администрации района Роман Фатхутдинов

— На сегодняшний день общий процент выполнения работ по району составляет чуть более 69%. Из 51 двора в 27 уже полностью завершены дорожные работы, в 25 дворах завершился монтаж опор освещения, почти 50% необходимых МАФов в ремонтируемых дворах уже заняли свое место, — рассказал он, добавив, что работы продолжаются в 17 дворах.

В 2020—2022 годах в Советском районе Казани по программе благоустроили 176 дворов, где проживает около 70 тысяч горожан. В этом году работы пройдут на 51 территорий, охватывающей 93 многоквартирных дома с населением 19,5 тысячи человек.



realnoevremya.ru/Александр Артемьев (архив)

Напомним, в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани программа «Наш двор» выполнена на 58% от намеченного на 2023 год плана. Полностью отремонтированы к сегодняшнему дню 15 территорий. Еще в 29 дворах работы находятся в активной фазе.



В Кировском и Московском районах Казани в 2023 году ведутся работы по благоустройству 98 дворов. Общий объем финансирования составил 746 млн рублей — это самая большая сумма на все годы реализации программы «Наш двор».

В Вахитовском и Приволжском районах Казани работы по программе «Наш двор» выполнены на 43 объектах. Всего в нее в этом году вошли 76 территорий, охватывающих 28 тысяч человек.

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Татьяна Демина