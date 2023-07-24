Кировский и Московский районы Казани получили рекордную сумму на программу «Наш двор»

Фото: realnoevremya.ru/Александр Артемьев (архив)

В 2023 году Кировскому и Московскому районам Казани выделили максимальную за годы реализации республиканской программы «Наш двор» сумму на благоустройство. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал первый заместитель главы администрации районов Ильсур Хисматуллин.

— В текущем году ведутся работы по благоустройству 98 территорий на общую сумму 746 млн рублей. Это самый большой объем финансирования за все годы реализации программы, — сообщил он.

С 2020 по 2023 годы в Кировском и Московском районах Казани в общей сложности благоустроят 319 дворов из 499, или 64%, заявил Ильсур Хисматуллин. В этом году все работы ведутся по графику.

realnoevremya.ru/Александр Артемьев (архив)

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани программа «Наш двор» выполнена на 58% от намеченного на 2023 год плана. Полностью отремонтированы к сегодняшнему дню 15 территорий. Еще в 29 дворах работы находятся в активной фазе.



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Татьяна Демина