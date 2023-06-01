Фатхутдинов Роман Рамизович

Общая информация

Родился 7 декабря 1985 года в г. Нижнекамск.

Образование:

— В 2008 г. — Окончил Казанский государственный технологический университет (по специальности «инженер»).

— В 2012 г. — Окончил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва) (по специальности «мастер делового администрирования — Master of Business Administration (MBA)»).

Трудовая деятельность:

— В 2004-2006 гг. — Проходил срочную службу в вооруженных силах России.

— В 2006-2007 гг. — Техник ООО «Научно-производственное предприятие «Промкомплектавтоматика» (г. Казань).

— В 2009-2013 гг. — Главный специалист общего отдела Управления делопроизводства аппарата исполнительного комитета Казани.

— В 2013-2014 гг. — Заместитель префекта — руководитель аппарата Префектуры «Старый город» исполнительного комитета Казани.

— В 2014-2017 гг. — Руководитель аппарата администрации Советского района исполнительного комитета Казани.

— В 2017-2018 гг. — Заместитель главы администрации Советского района исполнительного комитета Казани.

— С 10 октября 2018 г. — Глава администрации Советского района исполнительного комитета Казани.

Награды и звания:

— Почетная грамота Исполнительного комитета г. Казани.

— Почетная грамота Казани.

— Памятная медаль «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани».

— Памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи».

— Благодарственное письмо Мэра города Казани.

— Благодарность мэра Казани.

— Юбилейная медаль «100 лет Военным комиссариатам МО России».

— Благодарность Президента Татарстана.

— Медаль Татарстана «За доблестный труд».

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