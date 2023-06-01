Фатхутдинов Роман Рамизович
Общая информация
Родился 7 декабря 1985 года в г. Нижнекамск.
Образование:
— В 2008 г. — Окончил Казанский государственный технологический университет (по специальности «инженер»).
— В 2012 г. — Окончил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва) (по специальности «мастер делового администрирования — Master of Business Administration (MBA)»).
Трудовая деятельность:
— В 2004-2006 гг. — Проходил срочную службу в вооруженных силах России.
— В 2006-2007 гг. — Техник ООО «Научно-производственное предприятие «Промкомплектавтоматика» (г. Казань).
— В 2009-2013 гг. — Главный специалист общего отдела Управления делопроизводства аппарата исполнительного комитета Казани.
— В 2013-2014 гг. — Заместитель префекта — руководитель аппарата Префектуры «Старый город» исполнительного комитета Казани.
— В 2014-2017 гг. — Руководитель аппарата администрации Советского района исполнительного комитета Казани.
— В 2017-2018 гг. — Заместитель главы администрации Советского района исполнительного комитета Казани.
— С 10 октября 2018 г. — Глава администрации Советского района исполнительного комитета Казани.
Награды и звания:
— Почетная грамота Исполнительного комитета г. Казани.
— Почетная грамота Казани.
— Памятная медаль «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани».
— Памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи».
— Благодарственное письмо Мэра города Казани.
— Благодарность мэра Казани.
— Юбилейная медаль «100 лет Военным комиссариатам МО России».
— Благодарность Президента Татарстана.
— Медаль Татарстана «За доблестный труд».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420081, РТ, г. Казань, ул. Шуртыгина, 1
- Телефон: +7(843) 272-01-05
- Email: Sov.Post@tatar.ru
Дата последнего обновления: 01.06.2023