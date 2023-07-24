В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани программа «Наш двор» выполнена на 58%

Фото: realnoevremya.ru/Александр Артемьев (архив)

Республиканская программа «Наш двор» в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани выполнена на 58% от намеченного на 2023 год плана. Полностью отремонтированы 15 территорий, сообщил на «деловом понедельнике» глава администрации районов Фанис Нурмухаметов.

В 2023 году на территории Авиастроительного и Ново-Савиновского районова Казани должны благоустроить 49 территорий — это 129 домов и более 30 тысяч жителей. Объем финансирования работ составляет 703 млн рублей.



В активной фазе на сегодняшний день находятся 29 дворов. В ближайшее время приступят к благоустройству оставшихся пять объектов.

realnoevremya.ru/Александр Артемьев (архив)

За 3 года реализации программы «Наш двор» в Авиастроительном и Ново-Савиновском районе Казани благоустроили 118 территорий. На это потратили 1,9 млрд рублей, напомнил Фанис Нурмухаметов.

Напомним, в целом по Казани общий процент выполнения работ по республиканской программе «Наш двор» превысил 50%. Благоустроить все территории должны до 1 ноября.



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Татьяна Демина