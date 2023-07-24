Дорожные работы по программе «Наш двор» в Вахитовском и Приволжском районах Казани выполнены на 71,5%

Фото: realnoevremya.ru/Александр Артемьев (архив)

В Вахитовском и Приволжском районах Казани план дорожных работы по республиканской программе «Наш двор» на 2023 год выполнен на 71,5%. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал глава администрации районов Альберт Салихов.

— На данный момент работы выполнены на 43 объектах, продолжаются — еще на 16 дворовых территориях. Общий процент выполнения дорожных работ на сегодня составляет практически 72%, — сообщил он.

С 2020 по 2023 годы в Вахитовском и Приволжском районах Казани благоустроили 206 дворов — это 334 дома, где проживают более 50 тысяч горожан, более 450 «квадратов» асфальтобетонного покрытия. В этом году благоустроят 76 дворов, охватывающих 28 тысяч человек.

realnoevremya.ru/Александр Артемьев (архив)

Напомним, в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани программа «Наш двор» выполнена на 58% от намеченного на 2023 год плана. Полностью отремонтированы к сегодняшнему дню 15 территорий. Еще в 29 дворах работы находятся в активной фазе.



В Кировском и Московском районах Казани в 2023 году ведутся работы по благоустройству 98 дворов. Общий объем финансирования составил 746 млн рублей — это самая большая сумма за все годы реализации программы «Наш двор».



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Татьяна Демина