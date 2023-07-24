В Казани капремонт многоквартирных домов выполнен более чем на 75%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Капитальный ремонт многоквартирных домов в Казани на 24 июля выполнен на 76,12% в физическом объеме. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства Василий Лысачкин.

Он напомнил, что в 2023 году в программу капитального ремонта включены 217 многоквартирных домов. В частности, 31 объект попал в список благодаря экономии предыдущих лет и увеличению размера взноса на капремонт.

Общий объем финансирования программы капремонта казанских дома в этом году составляет 2,7 млрд рублей. Финансирование обеспечивается из трех источников — средств собственников, республиканского и городского бюджетов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в начале июня раис Татарстана Рустам Минниханов поручил закончить капремонт в многоквартирных домах к осени. На тот момент на нескольких объектах столицы республики работы еще не стартовали.



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Татьяна Демина