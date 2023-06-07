Раис Татарстана поручил закончить капремонт в многоквартирных домах до осени — видео

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил закончить капремонт в многоквартирных домах к осени, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



В 75 домах в 11 районах республики капремонт многоквартирных домов еще не начинали. Раис региона поручил взять ситуацию на контроль и активизировать работу:

— Если сейчас, в строительный сезон, мы эту работу не сделаем, будем мучить людей осенью, — сказал он.

Ремонт не начат на объектах в Казани (28), Набережных Челнах (13), Нижнекамске (12), Елабуге (7), Заинске (4), Бугульме (3), Арске, Зеленодольске, Буинске (по 2), Аксубаево и Лаишево (по 1). В двух домах еще не определили подрядчика — документы находятся на экспертизе.

В Татарстане капитальный ремонт многоквартирных домов в настоящий момент ведется на 662 объектах. В 84 домах проходит замена 215 лифтов. Еще на 190 объектах объем выполненных работ превысил 70%, полностью завершены работы — на 55. Из них на текущей неделе сданы 34 объекта в 11 районах.

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Маргарита Головатенко