Минстрой России не намерен вводить новые меры поддержки из-за повышения ключевой ставки

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Минстрой России не планирует вводить новые меры поддержки из-за повышения Центральным банком ключевой ставки. Об этом сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин Всероссийском форуме малых городов и исторических поселений «Малые города: опора большой страны».

— Текущая ситуация так или иначе связана с теми проектами, которые уже вышли в реализацию, здесь особых изменений мы не видим, — цитирует министра ТАСС.

Напомним, Центральный банк России 21 июля повысил ключевую ставку на один процентный пункт — до 8,5% годовых. Это произошло впервые с сентября 2022 года.



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Татьяна Демина