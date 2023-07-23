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Татарстанцев предупредили о сильном дожде и ветре в понедельник

15:20, 23.07.2023 1
Татарстанцев предупредили о сильном дожде и ветре в понедельник
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в понедельник, 24 июля, ожидается ухудшение погодных условий, сообщает Гидрометцентр по республике.

В ночь с воскресенья на понедельник ожидается туман, утром и днем возможны сильный дождь, гроза, сильный ветер порывами 17-22 м/с, локально град.

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев прогнозировал дожди в Татарстане в начале следующей недели. По его прогнозам, дневная температура будет колебаться в пределах 23—25 градусов.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:38
    зато потом жара, наконец
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