Татарстанцев предупредили о сильном дожде и ветре в понедельник
В Татарстане в понедельник, 24 июля, ожидается ухудшение погодных условий, сообщает Гидрометцентр по республике.
В ночь с воскресенья на понедельник ожидается туман, утром и днем возможны сильный дождь, гроза, сильный ветер порывами 17-22 м/с, локально град.
Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев прогнозировал дожди в Татарстане в начале следующей недели. По его прогнозам, дневная температура будет колебаться в пределах 23—25 градусов.
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