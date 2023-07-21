В Татарстане в начале следующей недели прогнозируют дожди

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев спрогнозировал дожди в Татарстане в начале следующей недели. По его прогнозам, дневная температура будет колебаться в пределах 23—25 градусов.

— В начале следующей недели мы опять же будем в зоне пониженного атмосферного давления, барической ложбине с приближением очередного центра циклона. И, таким образом, есть высокая вероятность осадков, — цитирует эксперта медиацентр КФУ.

Говоря о двух прошедших декадах, собеседник рассказал, что температурные показатели оказались ниже климатической нормы на полтора градуса.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— У нас средняя температура первых 20 дней составила плюс 18,7 градуса, в то время как норма — 20,5 градуса. Стоит отметить, что ближайшая декада по среднесрочному прогнозу также ожидается ниже климатической нормы по температуре, а норма для этого периода составляет около 21 градуса. Аномалия прогнозируется около 1–1,5 градуса — подытожил Тимур Аухадеев.

Ночью и днем в субботу, 22 июля, в Татарстане ожидаются сильные дожди и юго-западный, западный ветер. В Казани на завтра прогнозируются грозы. Порывы ветра в городе могут достигать 15—20 м/с.

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Айрат Назипов