В ЛДПР готовят закон о госномерах для самокатов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ЛДПР готовят законодательные изменения использования самокатов, включая введение номерных знаков, сообщил депутат Госдумы от либерал-демократов Владимир Сипягин.



— Прежде всего нужно полностью запретить движение по городским дорогам без номерных знаков любых средств индивидуального передвижения на автономной тяге, способных двигаться быстрее 5 километров в час. Это и самокаты, и моноколеса, и прочие электрогаджеты, — сказал он «РИА Новости».

Он считает, что необходимо запретить движение самокатов в дождь и скользкую погоду быстрее 5 километров в час.

— И необходимо принять презумпцию виновности водителя самоката, велосипеда и любого другого средства передвижения, способного двигаться быстрее 10 километров в час, при любом столкновение с пешеходом на тротуаре или «зебре», — считает Сипягин.

realnoevremya.ru (архив)

Министерство транспорта России хочет ввести дополнительные меры регулирования движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). По данным издания, владельцев СИМ ждут обязательная регистрация и новые правила дорожного движения. Например, планируется ограничить обгон пешеходов — этот маневр будет разрешен на скорости до 10 км/ч.

Общественная палата России предложила ввести права на вождение электросамокатов, моноколес, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности. Любителей кататься на них хотят обязать получать водительские права категории «М».

В начале июля появилась информация, что Минтранс России планирует внести в КоАП штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения.

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Маргарита Головатенко