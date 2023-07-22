Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, где в воскресенье встретится с главой государства Владимиром Путиным. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера telegram-канал «Пул Первого».

— Первый (Александр Лукашенко, — прим. ред.) направился с рабочим визитом в Россию. Встреча лидеров завтра, — говорится в сообщении.

Напомним, Россия и Белоруссия планируют приступить к созданию медиахолдинга Союзного государства уже в 2023 году. Однако некоторые вопросы требуют решения Высшего госсовета Союзного государства, заседание которого состоится уже в 2024 году.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин