Папа Римский публично отреагировал на слова патриарха всея Руси Кирилла

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) заявил, что папа римский Франциск стал одним из немногих, кто публично отреагировал на обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла о гонениях на братию Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Должен отметить, что одним из немногих адресатов тех обращений, которые святейший патриарх направлял международным и политическим, и религиозным лидерам, был папа римский Франциск, который недавно, получив письмо его святейшества, в котором святейший патриарх говорил о положении дел в Киево-Печерской лавре, публично отреагировал на это письмо и во время одной из общих аудиенций, каковые понтифик традиционно проводит по средам. На эти аудиенции собирается большое количество паломников, по всему миру идет трансляция. Папа сказал о том, что его мысли, его переживания сегодня с братьями Киево-Печерской лавры, имея в виду, конечно, то, что появились новости о том, что братию хотят просто изгнать из монастыря — из этой великой святыни нашей церкви, — сказал он.

Напомним, в июне Министерство иностранных дел Эстонии запретило въезд в страну 58 россиянам, в том числе патриарху Кириллу. Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов заявил, что решение властей Эстонии запретить въезд в страну патриарху Кириллу является плевком в душу православных жителей.



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Максим Кокунин