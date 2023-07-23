Папа Римский публично отреагировал на слова патриарха всея Руси Кирилла
Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) заявил, что папа римский Франциск стал одним из немногих, кто публично отреагировал на обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла о гонениях на братию Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает «РИА Новости».
— Должен отметить, что одним из немногих адресатов тех обращений, которые святейший патриарх направлял международным и политическим, и религиозным лидерам, был папа римский Франциск, который недавно, получив письмо его святейшества, в котором святейший патриарх говорил о положении дел в Киево-Печерской лавре, публично отреагировал на это письмо и во время одной из общих аудиенций, каковые понтифик традиционно проводит по средам. На эти аудиенции собирается большое количество паломников, по всему миру идет трансляция. Папа сказал о том, что его мысли, его переживания сегодня с братьями Киево-Печерской лавры, имея в виду, конечно, то, что появились новости о том, что братию хотят просто изгнать из монастыря — из этой великой святыни нашей церкви, — сказал он.
Напомним, в июне Министерство иностранных дел Эстонии запретило въезд в страну 58 россиянам, в том числе патриарху Кириллу. Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов заявил, что решение властей Эстонии запретить въезд в страну патриарху Кириллу является плевком в душу православных жителей.
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