РПЦ отреагировала на запрет въезжать патриарху Кириллу в Эстонию

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов заявил, что решение властей Эстонии запретить въезд в страну патриарху Кириллом является плевком в душу православных жителей. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Для Эстонии это позорное решение останется черным пятном на репутации, а для православных жителей страны, составляющих значительную часть ее населения, это — плевок в душу. Впрочем, ничего нового: надменная дискриминация «второсортного» русскоязычного элемента давно уже стала характерной постыдной приметой эстонского правящего класса» — сказал Балашов.

Он отметил, что планов посещения Эстонии у патриарха не имелось, «так что на практические аспекты графика предстоятеля РПЦ данный запрет никак не повлияет».

Вместе с этим глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что санкции не могут заставить предстоятеля РПЦ изменить свою христианскую, пастырскую позицию или отказаться от нее.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, вчера Министерство иностранных дел Эстонии запретило въезд в страну 58 россиянам, в том числе патриарху Кириллу.



— Министр иностранных дел Маргус Цахкна вновь ввел в действие «список Магнитского», который запрещает въезд в Эстонию 58 лицам, включая главу Русской православной церкви патриарха Кирилла и девять человек, которые преследовали и заключили в тюрьму правозащитника Владимира Кара-Мурзу*, — говорилось в сообщении.



* — признан иноагентом

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин