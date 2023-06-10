РПЦ отреагировала на запрет въезжать патриарху Кириллу в Эстонию
Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов заявил, что решение властей Эстонии запретить въезд в страну патриарху Кириллом является плевком в душу православных жителей. Об этом сообщает «РИА Новости».
— Для Эстонии это позорное решение останется черным пятном на репутации, а для православных жителей страны, составляющих значительную часть ее населения, это — плевок в душу. Впрочем, ничего нового: надменная дискриминация «второсортного» русскоязычного элемента давно уже стала характерной постыдной приметой эстонского правящего класса» — сказал Балашов.
Он отметил, что планов посещения Эстонии у патриарха не имелось, «так что на практические аспекты графика предстоятеля РПЦ данный запрет никак не повлияет».
Вместе с этим глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что санкции не могут заставить предстоятеля РПЦ изменить свою христианскую, пастырскую позицию или отказаться от нее.
Напомним, вчера Министерство иностранных дел Эстонии запретило въезд в страну 58 россиянам, в том числе патриарху Кириллу.
— Министр иностранных дел Маргус Цахкна вновь ввел в действие «список Магнитского», который запрещает въезд в Эстонию 58 лицам, включая главу Русской православной церкви патриарха Кирилла и девять человек, которые преследовали и заключили в тюрьму правозащитника Владимира Кара-Мурзу*, — говорилось в сообщении.
* — признан иноагентом
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