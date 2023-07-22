Патоген бубонной чумы обнаружили в Монголии на границе с Россией

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Анализ тканей погибшего детеныша сурка в монгольском регионе Завхан, расположенного на границе с Россией показал содержание патогена бубонной чумы, но заразившихся этой инфекцией нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальник отдела общественного здравоохранения экстренной рабочей службы Национального центра по изучению зоонозных инфекций страны Лхунрэв Роломжав.

— 19 июля по звонку из аймака Завхан привезли погибшего детеныша сурка, найденного в сомоне (поселении, — прим. ред.) Эрдэнэхайрхан. Экспресс-тест показал положительный результат. Дальнейшие бактериологические исследования по состоянию на 16.00 22 июля показали в пробах содержание патогена бубонной чумы. В связи с этим местному населению и туристам, путешествующим по аймаку, еще раз напомнили о запрете охоты на сурков и поедания их мяса, — рассказала она.

Регион граничит с российской республикой Тува. По результатам последних исследований, в Монголии обнаружены 137 природных очагов чумы в 17 субъектах.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

На этой неделе сообщалось, что Татарстан оценивает угрозу распространения африканской чумы свиней в республики как явную, так, ее выявили в соседних регионах — в Чувашии и в Удмуртии.



— Случай в Шемуршинском районе Чувашской республики — от нашей границы 7 км. И последний случай в Удмуртской Республике — от нашей границы 5 км. Эти случаи нас особенно беспокоят. Вирус АЧС совсем рядом с нашей республикой. Учитывая, что основными распространителями африканской чумы свиней являются кабаны, угроза АЧС явная, — рассказал заместитель начальника Главного управления ветеринарии кабмина республики Габдулхак Мотыгуллин.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин