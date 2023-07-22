ФСБ: в московском регионе задержали девять участников «Таблиги Джамаат»*

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Сотрудники УФСБ России по Москве и Московской области пресекли деятельность запрещенной в стране международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» *. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлены жители Московского региона, которые с позиций культовых сооружений проводили и распространяли вероучения указанной экстремистской организации, осуществляли подбор и вовлечение в нее новых адептов, — рассказали ТАСС в УФСБ.

Во время обысков в местах проживания была найдена религиозная литература экстремистского содержания. Задержаны девять человек и возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности экстремистской организации.

Напомним, силовики Татарстана ищут сообщников Сергея Новикова, планировавших совершение вместе с ним диверсии на полигоне Казанского танкового училища. Их имена и количество следствию пока неизвестны. Информация об этом прозвучала на заседании Советского райсуда Казани, который отправил Новикова в СИЗО на 2 месяца. Сам обвиняемый против ареста не возражал, вину он полностью признает. Детали — в материале «Реального времени».

* Запрещенная в России террористическая организация

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Максим Кокунин