В Татарстане введено 2,4 млн «квадратов» жилья, или 80% от годового плана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По данным на 22 июля, в Татарстане введено 2,4 млн кв. метров жилья. Это 80% от годового плана, рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства.

По его словам, застройщиками коммерческого жилья введено 71% от запланированного объема — это 125 многоквартирных домов общей площадью 1,1 млн «квадратов». При этом построенные в рамках программы социальной ипотеки 28 домов на 114 тыс. кв. метров составляют 71% от общего объема обязательств.

Как отметил Айзатуллин, лидирует по достижению годовых показателей индивидуальное жилищное строительство — 90%. Общая площадь построенных домов — 1,3 млн «квадратов».

В республике в этом году жильем должны быть обеспечены 930 детей-сирот. На сегодня договоры найма в рамках контракта, заключенного между Министерством земельных и имущественных отношений и Государственным жилищным фондом, подписаны на 47 жилых помещений, остальные 883 помещения в работе — часть квартир находится в строящихся домах ГЖФ. Кроме того, в текущем году жилищные условия улучшит 81 молодая семья.

Татарстан по итогам первого полугодия 2023 года не вошел в топ-3 регионов России по вводу жилья. Республика заняла четвертое место.

По динамике абсолютного прироста ввода жилья за за январь — июнь 2023 года Татарстан занял второе место среди регионов России. По динамике относительного прироста республика заняла 20-ю строчку.

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Максим Кокунин