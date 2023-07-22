Рустам Минниханов подписал закон о штрафах за запуск беспилотников в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о штрафах за использование беспилотников на территории республики до снятия режима базовой готовности. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, использование беспилотников во время режима базовой готовности влечет за собой предупреждение или штраф 1—4 тысяч рублей для граждан, 15—40 тысяч рублей — для должностных лиц и 200—300 тысяч рублей — для юрлиц.

За повторное правонарушение штраф для граждан может составить 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для компаний — до 500 тысяч рублей.

На прошлой неделе в Госсовете Татарстана поддержали введение в КоАП республики за использование беспилотников крупных штрафов, инициированных прокурором региона Илдусом Нафиковым. Законопроект принят сразу в первом и третьем чтениях. Республика вводит штрафы первой в России.



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Максим Кокунин