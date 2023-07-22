В Татарстане направили в суд уголовное дело о халатности эксперта, проверившего спорткомлекс в Мирном

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщила и. о. старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Гайнутдинова.

Речь идет о главном эксперте ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования РТ по строительству и архитектуре» Лилиане Кузьминой, которая была привлечена по уголовному делу о смытой дождем лыжно-биатлонной трассе спорткомплекса в казанском поселке Мирный.

По версии следствия, в период с августа по сентябрь 2021 обвиняемая провела экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта строительства «Спортивный комплекс для проведения тренировок и соревнований по лыжным гонкам и биатлону в поселке Мирный» без фактической проверки. Женщина дала заключение и подтвердила правильность документов по водоотведению с лыже-роллерной трассы. Когда каналы из щебня размылись, выяснилось, что они были спроектированы неверно.

Причиненный ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана» ущерб превысил 7,1 млн рублей. Как уточнили в прокуратуре, обвиняемой предъявлен иск о его возмещении. Само же уголовное дело направлено в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Бурным июньским ливнем трассу сданного в январе 2022 года лыжно-биатлонного комплекса в казанском поселке Мирный, в строительство которого было вложено 1,25 млрд рублей, попросту смыло. Фото: Инна Серова/realnoevremya.ru

Напомним, Лилиана Кузьмина и ее защитник Лаврентий Сичинава обратились в «Реальное время» после того, как получили отказ органов следствия в удовлетворении ходатайства о прекращении в отношении эксперта уголовного дела, проведении допроса свидетелей и экспертизы, в результате чего, по их мнению, обнаружились бы истинные виновники ЧП разрушения бурным июньским ливнем трассы сданного в январе 2022 года лыжно-биатлонного комплекса в казанском поселке Мирный, в строительство которого было вложено 1,25 млрд рублей.

— Я не понимаю, почему в этой ситуации виноватой сделали меня, — сказала Кузьмина «Реальному времени». — Дело, которое начиналось как дело о хищении крупной суммы бюджетных денег, превратилось в дело о халатности эксперта — как так вышло?

По ее словам, поступивший на экспертизу объект — лыжная трасса — не относился ни к объектам капитального строительства (здания), ни к линейным (дороги), и был отнесен к элементам благоустройства:

— Она не подлежала оценке экспертами, экспертизой оценивалась лишь смета, поскольку это самый дорогой объект. В этом контексте, как элемент благоустройства, я ее в заключении и упомянула. В экспертизе объектов капитального строительства участвуют 12 экспертов — по числу разделов проектной документации, и каждый смотрит свою, профильную часть проекта. Прочностные и другие характеристики элементов трассы должен был оценивать другой специалист — конструктор, а никак не я. Однако этого сделано не было, а следствие на основании одного предложения в моем заключении возложило вину исключительно на меня, и одновременно почему-то отказалось от расследования в отношении генподрядчика, который вел работы вообще без разрешения на строительство!

Инна Серова/realnoevremya.ru

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Максим Кокунин